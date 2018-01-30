Zehirlenme uyarısı

Soba zehirlenmesi durumunda camların hemen açılarak ortamın havalandırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin,

‘Ortamdan uzaklaşılarak, açık havaya çıkılması ve 112 Acil Yardım Servisinin aranması, yaşanılabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesine yardımcı olunacaktır’ dedi.

Dr. Şahin, odun, kömür gibi ısınma aracı olarak kullanılan maddelerin tam yanmaması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazından kaynaklandığını hatırlattı.

Şahin, ‘Bu gaz solunduğunda, akciğerlerden kana karışarak kanda oksijen taşıyan moleküllere bağlanır, oksijenin dokulara taşınmasını engeller. Bunun sonucunda dokulara yeterli oksijen taşınamaz ve kişi hayatını kaybeder. Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için sessiz katil olarak bilinmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtilerin baş ağrısı, yorgunluk hissi, mide bulantısı gibi semptomlardır. Genellikle bu semptomların ağırlığı karbonmonoksit düzeyi ve maruz kalınan süre ile ilişkilidir. Ciddi zehirlenmelerde baş dönmesi, kusma, bilinç kaybı ve ölüm görülür’ diye konuştu.

