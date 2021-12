Zehirlenme uyarısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü sobadan sızan gaz sonucunda oluşan karbonmonoksit zehirlenmesine yönelik vatandaşları uyardı. Bilgisizlik, yanlış kullanım, ihmal yüzünden her yıl kış aylarında sobaların, kombilerin ve şofbenlerin yanmasıyla birlikte özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığı hatırlatıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘’Ülkemizin hemen her bölgesinden çok sayıda karbonmonoksit zehirlenmesi haberleri medyaya yansımakta ve tüm sezon boyunca hemen her gün bu haberleri okumaktayız. Nice ocaklar sönmekte ve aile boyu facialar yaşanmaktadır. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmekte, bir o kadarı da sakat kalmaktadır’’ denildi. Karbonmonoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olduğuna vurgu yapılarak, vücuda solunum yolu ile girdiği, doğrudan kana geçerek oksijen alımını engelleyip, zehirlenme ve ölüme neden olduğu aktarıldı. Açıklamada, ‘’Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmaz ise ölümle sonuçlanabilmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesi ölümle de sonuçlanabilen çok ciddi bir zehirlenme olduğundan, karbonmonoksit gazının oluşma ihtimali olan yerlerde bulunan kişilerde belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır’’ görüşlerine yer verildi. Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinden bilgi alınabileceği, zehirlendiği düşünülen kişinin hemen temiz havalı bir ortama alınarak, derhal bir sağlık kuruluşuna ulaştırılması istendi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘’Mevsim itibariyle önümüzdeki günlerde karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halkın bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Müdürlüğümüz tarafından bastırılan afiş ve broşürlerin halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere asılması ve dağıtılması, Covid-19 önlemleri kapsamında halka konuyla ilgili eğitim verilmesi, Yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek özellikle lodos rüzgarının estiği günlerde halkı ikaz edici anonsların yapılması ve basın yayın organlarında gerekli açıklamaların yapılmasını sağlayarak, alınacak tedbirlerle karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı önlenebilir ölümlerin azaltılması konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz’’ dedi.