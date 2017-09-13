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Yürekli anne!

Yozgat Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Temsilcilisi Jale Yazar, LÖSEV'in düzenlediği 'Anneler Yarışıyor' yarışmasını kazanarak Roma tatili kazandı. 

Yürekli anne!

Yozgat Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) İl Temsilcilisi Jale Yazar, LÖSEV'in düzenlediği 'Anneler Yarışıyor' yarışmasını kazanarak Roma tatili kazandı. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:05
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Yürekli anne!

Ankara Gölbaşı'ndaki Lösemili Çocuklar köyündeki yarışmada Yozgat'ı temsil eden Yazar'ın da içinde bulunduğu grup, yarışmada başarı elde ederek bir haftalık İtalya-Roma tatili kazandı. İl temsilcileri için motivasyon amaçlı yapılan yarışmada yarışmacılar bilgi, yemek, spor, genel yetenek alanlarında hünerlerini ortaya koydular.
Yarışmada kendisinin de içerisinde bulunduğu grubun birincilik elde etmesinin mutluluk verdiğini ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yazar,"Ankara’da kurucumuz Dr. Üstün Ezer yönetiminde il temsilcilerine yönelik bir yarışma yapıldı. Yarışma, il temsilcilerine büyük bir moral oldu. Ödül olarak da Roma tatili kazandık. Yozgat’ta ve ilçelerinde LÖSEV'in çalışmalarını duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız için, onların tedavileri için vakfımızın çalışmalarını, yardımlarını ve faaliyetlerini bütün vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bizim isteğimiz sesimizi biraz daha vatandaşlarımıza duyurmaktır. Bunun için de vatandaşlarımızın büyük desteklerine ihtiyacımız var. LÖSEV'in Yozgat genelinde daha da aktif olması için elimizden gelenin en iyisini yapmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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