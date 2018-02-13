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Yozgat’ta kemoterapi yapılabiliyor

YOZGAT Şehir Hastanesinde, Onkoloji Uzmanının başlamasıyla kemoterapi uygulamaları hız kazandı. Hastaların, kemoterapi veyahut kontroller için il dışına gitmek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

Yozgat’ta kemoterapi yapılabiliyor

YOZGAT Şehir Hastanesinde, Onkoloji Uzmanının başlamasıyla kemoterapi uygulamaları hız kazandı. Hastaların, kemoterapi veyahut kontroller için il dışına gitmek zorunda kalmayacağı kaydedildi.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
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Yozgat’ta kemoterapi yapılabiliyor

Yozgat Şehir Hastanesinde görevli Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Halis Yerlikaya, kanserin yaşam tarzı değişiklikleri, tarama yöntemlerinin etkin kullanılması ile önlenebilir, erken teşhis edilebilir bir hastalık olduğunu, tedavi alanındaki birçok gelişme sayesinde kansere karşı çaresiz olmadığımızı ifade etti. Yerlikaya, ‘Son yıllarda onkoloji alanında akıllı ilaçlar olarak bilinen hedefe yönelik tedaviler; geleneksel kemoterapi ilaçlarından farklı olarak vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirip, kanserin üstesinden gelmemizi sağlayan İmmuno-onkoloik ilaçların uygulanması ile bir çok kansere karşı başarılıdır. Kanserden değil geç kalmaktan korkmalıyız. Kanserde erken tanının hayat kurtardığını, bunun için özellikle sık görülen kanserlerden Meme kanseri, kalın bağırsak kanseri ve Rahim ağzı kanserleri için belirlenen yaşlarda önerilen taramaların yapılması gerekmektedir. Böylelikle kanserin daha erken dönemde bir takım belirtileri ortaya çıkmadan ve vücutta yayılmadan saptamanın mümkün olacağını belirtmek isterim’ dedi.

Yerlikaya, sadece kemoterapi uygulanması için hastaların uzak merkezlere gitmelerine gerek olmadığını vurguladı. Yerlikaya, Yozgat Şehir hastanesi Kemoterapi ünitesinde bir çok kemoterapi protokolünün alanında uzun süre deneyimli kemoterapi hemşireleri tarafından başarı ile uygulandığını sözlerine ekledi.

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