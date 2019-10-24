YOZGAT’TA BiR iLK

Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikayetleri ile Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran iki kardeşte yapılan tetkikler sonucunda atrial septal defekt olduğu tespit edildi, ameliyat olmalarına karar verildi. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, ekibi tarafından koltuk altı küçük kesi cerrahi yöntemi ile göğüs kafesi kesilmeden iki kardeşin doğuştan delik olan kalp delikleri sorunsuz olarak kapatıldı. Koltuk altı kesi yöntemi kullanılarak göğüs kafesi kesilmeden yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan iki kardeş taburcu oldu.

Ameliyatı gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, “Nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı şikayetleri ile kliniğimize başvuran hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde kalbin kulakçıkları arasındaki duvarda açıklık olduğunu tespit ettik. İlk önce erkek kardeşi bir ay sonrada ablası aynı yöntem ile ameliyat oldu. Bu ameliyatı koltuk altı küçük kesi yöntemi ile yaptık. Ameliyat hastanemizde ilk kez yapılıyor ve bunun avantajları ise hastanın göğüs kafesi kemiği kesilmiyor, yara izi görünmüyor, hastanın daha az ağrılı ve daha az kan nakli ile hızlı iyileşerek hızlı taburcu olma olanakları sunuyor. Hatay ilinden gelen iki kardeş, yaptığımız bu başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Bu tür operasyonları hastanemizde başarı ile uygulamaktayız” dedi.