Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99785
ALTIN
275.046
DOLAR
5.7492
STERLİN
7.4045
EURO
6.3925

YOZGAT’TA BiR iLK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ilk kez uygulanan koltuk altından küçük kesi yöntemiyle kalp ameliyatı yapıldı.

YOZGAT’TA BiR iLK

YOZGAT Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde ilk kez uygulanan koltuk altından küçük kesi yöntemiyle kalp ameliyatı yapıldı.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
YOZGAT’TA BiR iLK

Nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı şikayetleri ile Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran iki kardeşte yapılan tetkikler sonucunda atrial septal defekt olduğu tespit edildi, ameliyat olmalarına karar verildi. Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, ekibi tarafından  koltuk altı küçük kesi cerrahi yöntemi ile göğüs kafesi kesilmeden iki kardeşin doğuştan delik olan kalp delikleri sorunsuz olarak kapatıldı. Koltuk altı kesi yöntemi kullanılarak göğüs kafesi kesilmeden yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan iki kardeş taburcu oldu. 
Ameliyatı gerçekleştiren Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, “Nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı şikayetleri ile kliniğimize başvuran hastalarımızda yaptığımız tetkiklerde kalbin kulakçıkları arasındaki duvarda açıklık olduğunu tespit ettik. İlk önce erkek kardeşi bir ay sonrada ablası aynı yöntem ile ameliyat oldu. Bu ameliyatı koltuk altı küçük kesi yöntemi ile yaptık. Ameliyat hastanemizde ilk kez yapılıyor ve bunun avantajları ise hastanın göğüs kafesi kemiği kesilmiyor, yara izi görünmüyor,  hastanın daha az ağrılı ve daha az kan nakli ile hızlı iyileşerek hızlı taburcu olma olanakları sunuyor. Hatay ilinden gelen iki kardeş, yaptığımız bu başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Bu tür operasyonları hastanemizde başarı ile uygulamaktayız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kekemelik yaşamı etkiliyor
Kekemelik yaşamı etkiliyor
Miniklere el yıkama eğitimi
Miniklere el yıkama eğitimi
Gözlere dikkat
Gözlere dikkat
Hastalık değil Doğal süreç
Hastalık değil Doğal süreç
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR
SABUNA DOKUNUN!
SABUNA DOKUNUN!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim