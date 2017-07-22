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Yozgat’ın ihtiyacı var

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’de yeni binasında hizmet vermek için gün sayıyor. Yozgat’ın 14 ilçesiyle birlikte ihtiyaç duyduğu modern sağlık tesisleri bir bir yükselmeye devam ediyor.

Yozgat’ın ihtiyacı var

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinin ardından Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’de yeni binasında hizmet vermek için gün sayıyor. Yozgat’ın 14 ilçesiyle birlikte ihtiyaç duyduğu modern sağlık tesisleri bir bir yükselmeye devam ediyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
22 Temmuz 2017 Cumartesi 07:07
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Yozgat’ın ihtiyacı var

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, 280 yatak kapasiteli Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin bu yıl içerisinde yeni binasında hizmet vermeye başlayacağının müjdesini verdi.
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin geçen yıl kendi okullarında eğitim-öğretime başladığını hatırlatan Rektör Karacabey, “Bu bizim için önemli bir aşamaydı. Geçen yıl birinci sınıfta olan öğrencilerimiz bu yıl ikinci sınıfta eğitimlerine devam edecekler.” dedi. 
Tıp Fakültesi binasının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Rektör Karacabey, TOKİ’den alınan bilgiye göre, Temmuz ayı sonunda bina içerisinde hazırlıkların yapılabileceğini ve binanın Bozok Üniversitesi’ne teslim edileceğini bildirdi.
“HEDEF BU YIL”
Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Ağustos ayı başında binayı teslim alacaklarını ve birinci sınıf öğrencilerini yeni binada eğitim öğretime başlatmayı hedeflediklerini belirtti.
Eylül ayında laboratuvar ve derslikleri de tamamlayarak eğitim-öğretime yeni binada devam edileceğini söyleyen Rektör Karacabey, hastane ile ilgili olarak sürdürülen çalışmalar hakkında ise şöyle bilgi verdi: “Hastane ile ilgili olarak da çalışmalarımız sürüyor. Hastanemiz 6 KVC yoğun bakım, 8 dahiliye yoğun bakım, 8 cerrahi yoğun bakım, 15 yeni doğan yoğun bakım, 6 pediatri yoğun bakım, 7 kroner yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 49 yoğun bakım yatağıyla beraber, 12 diyaliz, 12 acil yetişkin ve 10 çocuk acil çocuk yatağı ve her servis 9 adet çift kişilik oda, 3 adet tek kişilik oda ve 1 adet suit odasıyla toplam 280 yatak kapasitelidir. Hastanemizde de muhtemelen Ekim, Kasım aylarında hastane kısmını hazırlamış olacağız.  Tıp Fakültesi hastanemizde yine bu yıl içerisinde hazır hale gelecek.” diye konuştu.   
UMUT OLDU
Yozgat’ta hasta kabulüne başlayan yeni şehir hastanesiyle birlikte kısa süre içerisinde yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yozgatlı vatandaşlar için yeni bir umut oldu.
Yıllardır 14 ilçesiyle birlikte farklı illere sevk yaptıran ve özellikle yakın ve büyük şehirlerde derdine derman arayan Yozgatlı vatandaş, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin modern ve yeni binasında hizmete girmesiyle, aradığı dermanı ve şifayı kendi memleketinde bulabileceğinin umutlarını beslemeye başladı.
Şehrin bir yakasında şehir hastanesi, diğer yakasında Bozok Araştırma ve Uygulama Hastanesi, tüm Yozgat halkına şifa dağıtmaya devam edecek.
 

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