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Yozgat’a doktor ataması

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat merkez ve ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına doktor atamasının yapıldığını söyledi.

04 Mart 2021 Perşembe 00:47
Yozgat’a doktor ataması

 ‘’Önce İnsan Önce Sağlık’ diyen Milletvekili Başer, ‘’Sağlık Bakanlığımız tarafından Yozgat’ımız İl ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere kadro tahsisleri yapılan 6 uzman 14 tabip doktorumuzun atamaları yapıldı. Yozgat’ımıza ve ilçelerimize hayırlı olsun’’ dedi. Buna göre, Aydıncık Devlet Hastanesi'ne Dr. Şerife İrem Durmuş, Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğüne Dr. Beyza Baran ve Dr. Sinan Savaş atandı. Çayıralan Devlet Hastanesi'ne Dr. Mehmet Emin Yetkin, Kadışehri Devlet Hastanesi'ne Dr. Canan Özyurt, Yozgat Toplum Sağlığı Merkezine Dr. Elif Bozkurt, Sorgun Devlet Hastanesi'ne Dr. Esra Güleç, Dr. Rahimegül Yekebaş, Dr. Yiğithan Dağdelen görevlendirildi. Sorgun Sağlık Müdürlüğüne Dr. Ahmet Ramazan Akur, Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezine Dr. Enes Batuhan Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi'ne Dr. Eyüp Taş ve Dr. Seda Aslan, Yerköy Devlet Hastanesi'ne Dr. İbrahim Can Öztürk atası gerçekleştirildi.  Sorgun Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Esma Kızılay, Yozgat Şehir Hastanesi'ne Acil Tıp Uzmanı Yasin Doğan’ın ataması yapıldı.  Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlkyaz Türktan, Yerköy Devlet Hastanesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Adil Güzel, Sorgun Devlet Hastanesi'ne Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kani Şengönül ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Tanju Kaya’nın ataması gerçekleştirildi.

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Yozgat’a Doktor Ataması
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