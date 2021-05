Yozgat'ta vaka sayısı geriledi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Covid19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, önceki hafta 280,37 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 7,12 gerileyerek, 204,25’e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Covid19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 1-7 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid19 vaka sayılarına yer vererek, ‘Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek’’ ifadesini kullandı. Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. Haftalık verilere göre, İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak, Erzurum 100 bin kişide en çok Covid19 vakası görülen iller arasında yer aldı. Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Kastamonu'da 340,08, Tekirdağ'da 318,48, Zonguldak'ta 309,37, Erzurum'da 303,58 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van 100 bin kişide en az Covid19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Şırnak'ta 36,08, Adana'da 61,41, Mardin'de 62,36, Şanlıurfa'da 66,89, Van'da 71,95 olarak kayıtlara geçti. İllerin 1-7 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına göre Yozgat’ta 7,12’lik bir gerileme yaşandı. Gerilemenin bayram sonrasına kadar devam edecek olan tam kapanma süreci içerisinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.