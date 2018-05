Yoğun Bakım Çalıştayı

Çalıştaya çevre üniversitelerden çok sayıda bilim insanı da eşlik etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sevinç Polat, hemşirelik mesleğinin en ilkel toplulukların yaşadığı çağlardan, teknolojik ve modern gelişmelerin birbirini takip ettiği günümüze kadar her devirde bulunduğu, her devrin insanları için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Polat, çalıştayın amacının, alanında yetkin akademisyenler tarafından tüm sağlık profesyonellerine yoğun bakımlarda etkin enfeksiyon kontrolü, maliyet etkili bakım, hasta güvenliği, enfeksiyona bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılması ve sağlık profesyonellerinin güvenli bakım uygulamalarını gerçekleştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlığın kazandırılması olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Polat, çalıştayı düzenlemekten ve il dışından gelen konukları Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Polat konuşmasının sonunda her hemşirenin yaptığı işten, verdiği hizmetten, kişisel ve mesleki gelişiminden bireysel olarak sorumlu olduğunu hatırlatarak, tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı.