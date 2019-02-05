Yoğun bakım açıldı

Açılışa Yozgat Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, AK Parti Belediye Başkan adayı Celal Köse, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Cahit Bekir Kayhan Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Akkurt ve çalışanlar katıldı. Kurdelenin kesilmesiyle yeni yoğun bakım servisi hizmete açılmış oldu. Hizmete giren servis hakkında bilgi veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Cahit Bekir Kayhan, yoğun bakım yatak sayısını 12 tane daha artırdıklarını bildirdi. Toplamda yoğun bakım yatak sayısının 70 civarında olduğunu belirten Kayhan, 14 adet yeni doğan üçüncü seviye yoğun bakımın da hizmete gireceğini aktardı. İhtiyaç duyulan uzman hekimlerin de göreve başlamasıyla, yoğun bakımdaki sayının 84’e çıkacağını anlatan Kayhan, “Amacımız şehrin içinden şehir dışına sevkleri azaltmak. İlimizden en fazla sevk nedeni yoğun bakım, kalp damar cerrahisi ve kapalı psikiyatri alanlarındaydı. İnşallah sevkler daha da azalmış olacak” şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Cahit BekirKayhan, son donanım teknolojik cihazlarla hizmete giren 12 yataklı erişkin 2’nci derece yoğun bakımın tüm vatandaşlara sağlık ve derman olmasını temenni etti.