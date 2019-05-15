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Yılın ebe-hemşiresine ödül

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yılın Ebesi ve Yılın Hemşiresi seçilen personeliyle birlikte Bakanlık tarafından her yıl düzenlenen ‘Ebeler ve Hemşireler Günü’ etkinliğine katıldı.

Yılın ebe-hemşiresine ödül

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Yılın Ebesi ve Yılın Hemşiresi seçilen personeliyle birlikte Bakanlık tarafından her yıl düzenlenen ‘Ebeler ve Hemşireler Günü’ etkinliğine katıldı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Yılın ebe-hemşiresine ödül

Yozgat’ta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ebe Sevgi Şahin ile Kadışehri İlçe Entegre Hastanesi’nde göre yapan Hemşire Gülsüm Şahin, Sağlık Tesislerinde ve sahada sağlık hizmetlerinin sunumu esnasındaki göstermiş oldukları gayretler çabalardan dolayı ‘Yılın Ebesi-Hemşiresi’ seçildi. Yılın Ebe ve Hemşiresi seçilen personelle, Ankara’da düzenlenen etkinlikte, yılın ebe ve hemşiresi ödülünü aldı. 

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