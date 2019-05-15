Yılın ebe-hemşiresine ödül

Yozgat’ta Şehir Hastanesi’nde görev yapan Ebe Sevgi Şahin ile Kadışehri İlçe Entegre Hastanesi’nde göre yapan Hemşire Gülsüm Şahin, Sağlık Tesislerinde ve sahada sağlık hizmetlerinin sunumu esnasındaki göstermiş oldukları gayretler çabalardan dolayı ‘Yılın Ebesi-Hemşiresi’ seçildi. Yılın Ebe ve Hemşiresi seçilen personelle, Ankara’da düzenlenen etkinlikte, yılın ebe ve hemşiresi ödülünü aldı.