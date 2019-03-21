YILIN DOKTORU

‘Şifa Veren ele Vefa’ sloganı ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan, yıl içerisindeki çalışma, gayretli çabalarından dolayı ‘Yılın Doktoru’ seçinde, Boğazlıyan Yamaçlı Aile Sağlığı Merkezi 10 Nolu Aile Hekimi Dr. Fırat Ekmekçioğlu unvana layık görüldü. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’in de katılımı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, Yılın Doktoru Ekmekçioğlu’na teşekkür belgesi ve plaket verildi.