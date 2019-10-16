YIKAMASINI BiLMiYORUZ!

Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stantta ‘Sağlık Elimizde’ sloganıyla etkinlik yapıldı. Etkinlikte vatandaşlara, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde el hijyeninin önemi anlatıldı. Stantta görevli uzmanlar, bulaşıcı hastalıklardan korunmada ellerin doğru biçimde yıkamasının basit ve maliyetsiz bir uygulama olduğunu belirterek, vatandaşlara 11 adımlı doğru el yıkama yönteminin anlatıldığı kitapçıklar dağıttı. Etkinliğe katılanlara, ellerin doğru yöntemlerle yıkanmadığında gerçek anlamda temizlenmediği ve mikropları barındırmaya devam ettiği hijyen kontrol kitleriyle gösterildi. Görevliler, alanda bulunan çeşmede gençlere ellerini nasıl yıkayacaklarını uygulamalı olarak anlattı. Görevlilerin yardımı ile ellerini yıkayan öğrenci, ‘’Hergün elimi yıkıyordum ama tekniğini bilmiyordum. Elime sabunu sürüp, suyun altında iki elimi birbirine sürterek ovuşturuyordum. Şimdi tekniğini öğrendim. Ellerimizi ovuşturmadan önce, parmak aralarını masaj yaparak ovmak suretiyle temizlemenin daha sağlıklı olduğunu öğrenmiş oldum’’ dedi.