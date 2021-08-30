YIKAMA TARTIŞMASI!

Sayıştay raporlarıyla ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yozgat Şehir Hastanesi bu kez çamaşırlarının 14 kat fazla paraya yıkattırmasıyla gündeme geldi.

Üstelik, Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Devlet Hastanesi’nin çamaşır yıkama ihalesini alan firma ile Yozgat Şehir Hastanesi çamaşırlarının yıkanması ihalesini alan firmanın aynı olmasına karşın, farkın 14 kat olduğu ileri sürüldü. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ankara Tabip Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Ankara Diş Hekimleri Odası, ‘Şehir Hastaneleri Ülkemiz İçin Bir Kara Deliktir’ başlığıyla şehir hastanelerinin 2018 ve 2019 yılı Sayıştay raporlarını inceleyen bir çalışma hazırladı. Buna göre, Yozgat Şehir Hastanesi’nin çamaşırhane hizmetlerini yürüten firma ile Sorgun Devlet Hastanesi’ni yürüten firmanın aynı olduğu ortaya çıktı. Ancak firmanın, şehir hastanesine verdiği çamaşır hizmetini, Sorgun Devlet Hastanesi’ne verdiğinin 14 katı fazla fiyat ile sağladığı belirlendi. Çalışmada, bu gibi fiyat farkları örnek gösterilerek “Devletin kamu özel ortaklığı yoluyla özel şirketlere yaptırdığı bu hastaneler, bütçe için bir kara delik niteliğindedir. Sağlık meslek örgütleri olarak, kamu özel işbirliği projelerinden vazgeçilmesini istiyoruz” çağrısı yapıldı.

SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, ‘’Şehir hastanelerinde hizmet alımlarında Kamu İhale Kurumu şartlarıyla piyasa araştırması yapılmıyor. Şehir hastanelerinin sözleşmeleri de ‘ticari sır’ kapsamında sayılıyor. Piyasa testi yapılmadığı için de kamu tek firmaya mahkûm olmuş oluyor. Bu durumda da yüklenicinin iki dudağından çıkan fiyat, idare tarafından kabul ediliyor. Bu da kamu zararına neden oluyor” ifadelerini kullandı. Bir örnek daha veren Yalçınkaya, “2021 yılı için 13 şehir hastanesinde 19 ana hizmet alanında yapılacak ödeme 6.4 milyar lira. 2014 yılında 700 küsur hastanenin; temizlik, yemek, güvenlik, veri hazırlama, laboratuvar, görüntüleme ve diğer hizmetlere ödediği hizmet bedeli ise yaklaşık 4.8 milyar TL. Bu veri bile fiyat farkının ne kadar piyasanın üzerinde olduğunu gösteriyor’’ dedi.

