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Yetkili sendika Sağlık Sen

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının inanmışlığının sonucu olarak yetkili sendika olduklarını belirterek, büyük bir aile olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yetkili sendika Sağlık Sen

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Yozgat Şube Başkanı Atakan Erciyas, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının inanmışlığının sonucu olarak yetkili sendika olduklarını belirterek, büyük bir aile olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

21 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Yetkili sendika Sağlık Sen

Erciyas, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini, üye sayısını yüzde 20 oranında artıklarını kaydetti. Erciyas, “Bu başarı hepimizin. Bu büyük başarıya imza atan Yönetim Kurulu Üyelerimize, İlçe ve İşyeri temsilcilerimize ve bizlerle güvenerek desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize sonsuz teşekkürler” dedi.
Erciyas, İl Merkezinin yanı sıra, ilçelerdeki aile sağlığı merkezleri, Toplum sağlığı merkezleri ve 112’ler gibi birçok birimi bünyesinde bulunduran İl Sağlık Müdürlüğünde, çalışanların büyük bir kısmının teveccühünü Sağlık-Sen’den yana kullandığını dile getirdi. Erciyas, Bozok Üniversitesi Hastanesi ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde de yetkinin kendilerinde olduğunu vurguladı. Üyelerin sorunlarını çözme yolunda gayret gösterdiklerinin altını çizen Erciyas, “Göreve geldiğimizde üye sayımız bin 800 civarındaydı. Gece gündüz demeden yaptığımız çalışmaların ardından üye sayımızı 2 bin 100’e çıkardık. Yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığını da almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık-Sen’e gönül veren gece gündüz demeden büyük gayret gösteren başta temsilcilerimiz olmak üzere, ilçe başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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