"Yeşil Kartlıya" müjde!

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan "Global Bütçe Antlaşması" ile "Yeşil Kartlı" hastaların herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan doğrudan hastaneden muayene olma hakkı geldi.

Hastaneye doğrudan müracaat eden Yeşil Kart sahibi hastalardan Sağlık Bakanlığı’na ait birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden herhangi bir sevk istenilmeden doğrudan başvuru yapan yeşil kartlı hastaların muayene, teşhis ve tedavileri yapılabilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üniversite Hastanesi Başhekimi) Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan Global Bütçe Antlaşması ile hastane işletmesinde daha dengeli gelir gider dengesi sağlanacağını kaydetti.