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"Yeşil Kartlıya" müjde!

28 Ocak 2017 Cumartesi 05:43
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Yeşil Kartlılar da bundan böyle Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden sevksiz sağlık hizmeti alabilecekler.

"Yeşil Kartlıya" müjde!
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan "Global Bütçe Antlaşması" ile "Yeşil Kartlı" hastaların herhangi bir devlet hastanesi sevki almadan doğrudan hastaneden muayene olma hakkı geldi. 
Hastaneye doğrudan müracaat eden Yeşil Kart sahibi hastalardan Sağlık Bakanlığı’na ait birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden herhangi bir sevk istenilmeden doğrudan başvuru yapan yeşil kartlı hastaların muayene, teşhis ve tedavileri yapılabilecek. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Üniversite Hastanesi Başhekimi) Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan Global Bütçe Antlaşması ile hastane işletmesinde daha dengeli gelir gider dengesi sağlanacağını kaydetti. 
"Bu yenilikle birlikte artık hastanemiz yeşil kartlı hastalara, gazi, şehit ve yakınlarına sevksiz hizmet verme imkânına sahip oldu" diyen Sipahi; "Artık hastalarımız sevk almadan hastanemize başvurabilir, tüm teşhis ve tedavi hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir” ifadelerine yer verdi.

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