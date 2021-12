Yeni yıl yeni umut

LÖSEV Anne Uğraş Atölyesi çalışmalarına küçük bir masanın etrafında, lösemili çocukların annelerinin ve kanserli yetişkinlerin rehabilitasyonu amacıyla başladı. LSV Dükkân, annelerin maharetli ellerinde bir markaya dönüştü. Üretime, birkaç seramik magnet ve bez bebekle başlayan anneler, doğal yiyeceklerden, nikâh şekerlerine, saf ve katkısız çikolatadan, oyuncaklara kadar yüzlerce ürünle üretime devam ediyor. LSV Dükkan’da el emeği göz nuru seramik ürünler, bez bebekler, çantalar satışa sunuluyor. Zeytinden nohuda sarımsaktan mandalinaya iyi tarım yöntemleriyle üretilen doğal gıda çeşidi de her geçen gün artıyor. LSV Dükkan’ın satışlardan elde ettiği gelirin tamamı ise lösemili çocukların ve yetişkin kanser hastalarının tedavi, eğitim ve sosyal ihtiyaçları için kullanılıyor. Yeni yılda hem sevdiklerini mutlu etmek hem de lösemili çocukların ve yetişkin kanser hastalarının yüzündeki gülümsemeye katkıda bulunmayı isteyenler LÖSEV’in “İyi Şeyler Dükkanı” LSV Dükkandan sipariş verebilir. Ürünlere, LSV Dükkan’ın Ankara Gaziosmanpaşa merkezinden ve Ankara İncek, İstanbul levent/Atasehir, İzmir Alsancak, Antalya Muratpaşa şubelerinden ulaşabilir, www.lsvdukkan.com adresinden Türkiye’nin her yerine sipariş verilebilir. Bir LÖSEV markası olan LSV Dükkan’dan alınan ürünlerden elde edilen gelir, tüm Türkiye’den LÖSEV’e kayıtlı lösemi ve kanser hastası çocukların, sağlık, eğitim, konaklama, sosyal yardım gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanılıyor. Lösemili çocukların annelerinin ve iyileşmiş gençlerin istihdamına da katkı sağlanıyor. Son yıllarda yaşadıklarımız hepimize aslında en değerli hazinenin sağlık olduğunu gösterdi. Doğal gıdalarla beslenmenin önemini de her geçen gün daha fazla anlaşıldı. Lösemili Çocukların annelerinin sevgi ile işledikleri çok estetik ve şık sepetlerin içine yine anne üretimi olan sağlıklı, doğal gıdalar ve LÖSEV ürünleri eklendi. Hediye edilen her bir LSV Yılbaşı Sepeti ile bir çocuğa hayat, annelerine umut ve yaşama sevinci vermek için siz de lsvdukkan.com adresinden sipariş verebilirsiniz.