Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nesime İnci Eryılmaz, ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ olarak kutlandığını hatırlatıp, '’Her bağış yeni bir hayat demektir, herkesi bağışta bulunmaya davet ediyorum’’ dedi. Eryılmaz yaptığı yazılı açıklamasında, organ bağışının, kişinin hayatta iken kendi özgür iradesiyle organlarının bir kısmını ya da tamamını, ölümünden sonra başka hastaların tedavisinde kullanılmasına izin vermesi olduğunu aktardı. Eryılmaz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tedavisi yalnız organ nakli ile mümkün olan hastalıkların sağlık hizmetinde önemli sorun oluşturduğuna vurgu yaparak, ‘’Ülkemiz organ nakli için yeterli donanıma, yeterli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Nakil ihtiyacı olan hastaların nakil işlemlerinde aşılması gereken en önemli sorun kadavra bağış oranındaki yetersizliktir. Unutulmamalıdır ki her bağış yeni bir hayattır. Organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. ‘Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi ‘vasıtasıyla organ dağıtımı yapılmaktadır. Organ olarak; böbrek, deri, karaciğer, kalp, pankreas, ince bağırsak ve akciğer, doku olarak ise kemik, kemik iliği, kalp kapağı ve kornea nakilleri yapılmaktadır. Covid-19 salgınıyla birlikte tüm sağlık sisteminde olduğu gibi organ naklide olumsuz yönde etkilenmiştir. Organ bağışı bu süreçte oldukça azalmıştır. 2 bini çocuk, toplam 30 bin kişi ülkemizde organ beklemektedir. Bu da her 17 dakika da 1 kişinin organ nakli gerektiren bir durumla karşı karşıya kalıyor olması demektir! Bu ihtiyaca karşın senede yalnızca 500 kadaverik bağış yapılmaktadır’’ diye konuştu. Op. Dr. Nesime İnci Eryılmaz, kimlerin organ bağışında bulunabileceği konusuna da değinerek, 18 yaşını geçmiş, akli dengesi yerinde olan herkesin bağışta bulunabileceğini bildirdi. Eryılmaz, ‘’Organ bağışı yapmak isteyen kişiler, il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakil merkezlerine başvurabilir ve detaylı bilgi alabilirler. Bağış başvurusu sonrası iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Birçok hasta bağışlanacak bir organ beklerken bu süreçte ölmektedir. Bu yüzden şartlara uyan herkesin zaman geçmeden, paha biçilemez bu iyilik hareketinde üstüne düşeni yerine getirmesi çok büyük önem taşımaktadır’’ ifadelerini kullandı.