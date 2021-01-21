Yaşlılara Covid-19 aşısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sağlık çalışanlarının ardından huzurevi, bakım merkezleri ve 90 yaş üzeri yaşlıların aşılanması planlandı. Aşı ekibi tarafından, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasının yapıldığı kaydedildi. Aşılama çalışmaların iki gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı, aşı takvimi ile il genelinde resmi ve özel huzurevleri ve bakımevlerindeki 850 engelli, yaşlı ve personele aşı uygulanacağı kaydedildi.