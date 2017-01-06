Yaşlılar da düşünüldü

Yozgat Şehir Hastanesinde Palyatif Bakım Ünitesinin yatak sayısı 14’den 25 yatağa yükseltilecek ve terminal dönem (bireyin yaşamının son günleri, son ayları ), kronik ağrısı olan kanser hastalarına kaliteli hizmet verilecek.

Palyatif Bakım Ünitesinde; terminal dönem kanser hastaları, terminal dönem olmasa dahi kronik ağrısı olan kanser hastaları, beslenme yetersizliği olan hastalar, nörolojik hastalıklar ( demans, post resustasyon gibi), parkinson, nöromuskuler hastalığı olan bakım hastaları, bilinci açık quadriplejik trakeostomili bakım hastaları, protein enerji alımı çeşitli nedenlerle malnutrisyonda olan hastalar, basınç yarası açılmış hastalar bakım alacak.