Yaşlılar Aşılanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen 'Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi' kapsamında sağlık çalışanlarına ilk doz aşılarının yapılmasıyla başlayan süreç devam ediyor.Kentte huzurevleri ve bakım evlerinde kalanlar ile çalışanların aşılanmasının ardından 85 yaş üzerindeki kişilerin aşı işlemleri evlerinde gerçekleştiriliyor. Bahçeşehir Mahallesi'nde ikamet eden 92 yaşındaki Mürüvvet Yıldırım ve bakımını yapan 65 yaşındaki kızı Fatma Yıldırım, ekiplerce aşılandı. Fatma Yıldırım, aşı sonrası sıkıntı yaşamadığını belirterek, "Allah, devletimizden, milletimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi. Aşı ekibine, 112 Acil Sağlık görevlileri de ambulansla eşlik ediyor.