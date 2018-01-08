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YAŞLANAMIYORUZ!

YOZGAT’ta kalp, damar rahatsızlıkları ile kansere bağlı ölüm olaylarının daha fazla yaşanmış olmasının temelinde yanlış yeme-içme alışkanlıkları ile aşırı stresin yattığı belirtildi.

YAŞLANAMIYORUZ!

YOZGAT’ta kalp, damar rahatsızlıkları ile kansere bağlı ölüm olaylarının daha fazla yaşanmış olmasının temelinde yanlış yeme-içme alışkanlıkları ile aşırı stresin yattığı belirtildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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YAŞLANAMIYORUZ!

Yozgat’ta yaşayan insanların benzer hastalıklar nedeniyle ölmesi, yaşam süresini de kısalttı. Son olarak Habertürk Gazetesinden Muharrem Sarıkaya’nın araştırmasında, yaşamın en kısa olduğu il olarak Yozgat gösterildi. Prof. Dr. İsmail Tufan, bunu yeşilinin az olmasına, katı yağlı gıda tüketiminin ise çokluğuna bağladı. Yapılan çeşitli araştırmalarda, en sık kalp-damar hastalığının görüldüğü iller arasında Yozgat’ta yer alıyor. Kalp-damar hastalığının ölümcül bir hastalık olduğuna dikkat çekilerek, yeme-içme alışkanlıklarının kalp sağlığı açısından çok olumlu olmadığının altı çizilip, kilolu-obez bir toplum olmamızın yanında sigara içme oranının çok yüksek olması da rahatsızlıkları tetikliyor. Kalp-damar ve beyin hastalıkları dikkate alındığında doğrudan ilişkili risk faktörleri, ‘sigara kullanımı, aşırı kilo almaya yol açan düzensiz yeme-içme, yetersiz fizik egzersiz aktiviteleri, yüksek tansiyon, alkol kullanımı, şeker hastalığı’ olarak sıralandı. Yeme içme alışkanlığı, doymuş yağların tüketilmemesinin önemine dikkat çekilerek, ‘Bu yağlar hem ölüm riskini hem de damar hastalığına yakalanma riskini yükseltir. Sanayi ürünü yağlardan uzak durulmalı. Bitkisel yağlar tercih edilmeli. Zeytinyağı en az zararı olan olumlu bir yağdır. Bu saydığımız risk faktörleri bireyde ne kadar çoksa bu hastalığa yakalanma riski o kadar artar. Bu riskler ortalama 2 ila 4 kat arttırır. Birden çok risk faktörü bulunduğu zaman katlayarak gider ve 2 yada 3 risk faktörü varsa o kişi bu hastalığa yatkındır. Yüksek kolesterol için konuşacak olursak kötü huylu kolesterolünüzü yüzde 10 düşürürseniz 5 yıl içinde kalp riskini yarı yarıya azaltır’ denildi. 
 

Kalp-damar hastasıyız
Kalp-damar hastasıyız
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