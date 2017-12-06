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Yaşama yol verilmesini istediler

YOZGAT Sağlık Müdürlüğü 112 İstasyon sağlık personeli, yaptıkları çeşitli etkinliklerle ‘Yaşama Yol Ver’ sloganıyla ambulansa yol verilmesinin önemini vurgulayıp, vatandaşlara kalp masajı konusunda eğitim verdiler.

Yaşama yol verilmesini istediler

YOZGAT Sağlık Müdürlüğü 112 İstasyon sağlık personeli, yaptıkları çeşitli etkinliklerle ‘Yaşama Yol Ver’ sloganıyla ambulansa yol verilmesinin önemini vurgulayıp, vatandaşlara kalp masajı konusunda eğitim verdiler.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Yaşama yol verilmesini istediler

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, acil sağlık hizmetlerinin amacının, vatandaşlara haftanın 7 günü 24 saat ücretsiz, en kısa sürede ulaşarak, sağlık sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Şahin, Yozgat’ta 23 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 56 ambulans, profesyonel ekiple acil çağrılara ulaşıldığının altını çizdi. Şahin, acil sağlık hizmetleri ekiplerinin, hizmetleri hızlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için canla başla çalıştıklarını anlattı. Şahin, ‘112 çağrı merkezine yapılan asılsız çağrılar, arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi, trafikte sürücülerin ambulansa yol vermemesi gibi nedenlerle maalesef ambulansların vakalara ulaşması zorlaşıyor. Vatandaşlarımıza, farkındalığı artırmak amacıyla ilk olarak taksi duraklarını ziyaret eden ekibimiz, Novada ve Yozgat Şehir Hastanesinde ‘Yaşama Yol Ver’ standı açarak, acil sağlık hizmetleri ile ilgili broşür dağıttı. Asılsız 112 çağrılarının yapılmaması ve trafikte ambulansa öncelik verilmesinin insan yaşamında saniyelerin, dakikalarının önemini vurgulayarak, vatandaşlarımızı bilgilendirdiler’ dedi.
Doktor Şahin, 112 sağlık personelinin Novada Alışveriş Merkezinde vatandaşlara kalp masajını uygulamalı olarak gösterdiğini hatırlatarak, ‘Hayat kurtarıyor olmak, hayata hayat katmak, evde, yolda, okulda, herhangi bir mekanda kalbi duran bir insana müdahale etmeyi öğrenmek, öğretmek büyük bir mutluluktur’ diye konuştu. 

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