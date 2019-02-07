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YAŞAMA TUTUNDULAR

YOZGAT il genelinde sağlık kurumlarının iyileştirilmesi, yürütülen farkındalık kampanyaları kaba doğum hızı ile birlikte bebek ölüm hızını da Türkiye ortalamasının altına inmesini sağladı.

YAŞAMA TUTUNDULAR

YOZGAT il genelinde sağlık kurumlarının iyileştirilmesi, yürütülen farkındalık kampanyaları kaba doğum hızı ile birlikte bebek ölüm hızını da Türkiye ortalamasının altına inmesini sağladı.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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YAŞAMA TUTUNDULAR

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2017 yılında kaba doğum hızı Türkiye ortalaması 16,1 olarak belirlenirken, Yozgat'ta 2015 yılında binde 14,6, 2016 yılında binde 13,9, 2017 yılında binde 13,6 olarak gerçekleşti. Bebek ölüm hızı da Türkiye ortalamasının altına indi. Yurt genelinde binde 9,2 olan bebek ölüm hızı Yozgat'ta 2015'te binde 9,6, 2016'da binde 8,4, 2017'de binde 7,3’e indi. Son yıllarda, anne-çocuk sağlığı göstergelerinde önemli iyileşmelerde, sağlık personelinden doğum öncesi bakım alan kadınların oranının artması, sağlık personeli ile yapılan doğumların oranının artmasının da etkili olduğuna dikkat çekildi. Bebek ölüm hızındaki belirgin düşme eğilimi kolektif bir başarı örneği olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ‘dezavantajlı’ sosyal kesimlere dönük ‘iyileştirme’ programı ile düşüşün daha da artırılabileceğinin altı çizildi. Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, yaşam süresi uzadığı, bebek ölüm hızı ve anne ölüm oranı azaldığı, sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet oranı da arttığı bildirildi. 

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