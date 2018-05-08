Yaşam Desteği Eğitimi

Yozgat merkez, Boğazlıyan ve Saraykent’te 112 Acil istasyonlarında çalışan personele verilen eğitimler, diğer ilçelerde de verileceği kaydedildi. 112 Acil Eğitmenlerinden Çilem Hazer, eğitimleri belirli periyodlarda yaptıklarını, eğitim sırasında değerlendirmelerde bulunduklarını, kişilerin bilgi, beceri ve tutum konusunda gelişmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ise, “Yozgat’ta 59 ambulans, 2 tane paletli olmak üzere toplam 61 ambulans, 243 personel ve 26 tane 112 Acil Sağlık İstasyonu ile hizmet vermekteyiz. Ekiplerimizin bilgilerinin güncellenmesi bizim için önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu nedenle düzenli olarak eğitimleri vermekteyiz. Eğitimlerimizde; solunum yetmezliği ve şokun tanımlanması, hava yolunun açılması ve solunumun sağlanması, şok ve kalp krizi tedavisi, ritm bozuklukları, travma durumunda yeniden canlandırma uygulamaları ve omurga tespiti, yeniden canlandırma sonrası bireyin stabilizasyonu ve taşınması gibi konular anlatılarak yetişkin ölümleri ve önlenebilir sakatlıkların azaltılması amaçlanmaktadır” dedi.