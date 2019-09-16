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Yaralanmada ilkyardım önemli

YOZGAT Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Hasgül, ‘Dünya İlkyardım Günü’ nedeniyle yaptığı bilgilendirmede, ilkyardımın önemine dikkati çekti.

Yaralanmada ilkyardım önemli

YOZGAT Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Hasgül, ‘Dünya İlkyardım Günü’ nedeniyle yaptığı bilgilendirmede, ilkyardımın önemine dikkati çekti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Yaralanmada ilkyardım önemli

Dünyada her 5 saniyede bir kişinin yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirten Uzm. Dr. Burak Hasgül, “Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulama” olan ilkyardımın, doğru yapıldığında hayat kurtarıcı olduğunu bildirdi. Herkesin her an, herhangi bir yerde,  bir kaza veya yaralanma sonucu ilk yardıma ihtiyaç duyabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Hasgül, “Yaralanmaya bağlı ölümlerin yüzde 40’ını düşmeler oluşturuyor. İlk yardım uygulaması ihtiyacı olabilecek sıklıkla görülen diğer vakalar; delici kesici alet yaralanmaları, ateşli silah yaralanmaları, trafik kazası sonrası açık yaralar, kırıklar, yanıklar gibi travmatik nedenler olabildiği gibi yabancı cisimlerin soluk borusuna kaçması, epilepsi(sara hastalığı) nöbetleri, ani şiddetli göğüs ağrısı veya nefes darlığı gelişen vakalar vb. olabilmektedir” dedi. Hasgül, “Eğer kişi bilinç kapalı biçimde hareketsiz ve tepkisiz ise derhal havayolu açıklığı ve nabızları kontrol edilmeli, yanıt alınamadığı tespit edildiği anda ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği 112' ye haber verildikten sonra ambulans gelene kadar geç kalınmadan başlatılmalıdır” uyarısında bulundu. 
 

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