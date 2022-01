Vitaminlerin faydaları

Her bir vitaminin farklı organların sağlığı için alınması gerekmektedir. Beden sağlığı kadar, zihin sağlığı açısından kişinin vücut sağlığını koruyabilmesi için vitamin bakımından zengin besinleri tüketmeye özen göstermesi gerekir. A vitamini cilt sağlığını korumaya yardımcı olarak dokuların zarar görmesine engel olmaktadır. Göz sağlığı için de en önemli vitaminlerden biri olarak bilinir. B vitaminleri özellikle Beyin sağlığının korunmasını sağladığı gibi ayrıca depresyon engelleyici etkiye sahiptir. Tırnak ve saç sağlığı için de B vitamini türlerinin tüketilmesi gerekmektedir. Vejetaryen beslendiği bilinen kişilerde, hayvansal gıda tüketmediklerinden dolayı B12 vitamini eksikliği görülebilir. Bu nedenle vejetaryen beslenmeyi tercih eden kişilere tedbir amaçlı ve elbette doktor kontrolünde B12 vitaminini öneriliyor. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminlerden biridir. Hastalıklara karşı vücudun direnç göstermesini sağlar. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı vücudun daha dirençli olmasına yardımcı olur. D vitamini Kemik sağlığı için en önemli vitaminlerden biri olarak bilinmektedir. Kişinin ilerleyen yaşlarda kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur. E vitamini vücutta Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak organların yıpranmasına engel olur. Kanser koruyucu etkisi de bulunmaktadır. Cilt sağlığı ve gençliği için de son derece önemli vitaminlerden biri olarak bilinmektedir. Bu nedenle Estetik Kliniklerinde kozmetik işlemlerde E vitamininin bu özelliğinden yararlanılır.