Verimlilik toplantısı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü hastane yöneticileri ve birim sorumlularının da katıldığı toplantıya Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Sivas illeri de katıldı. Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim Ata da, "Verimlilik ve uygulamalarındaki asıl amaç kalitenin en üst seviyeye yükseltilmesidir. Biz an itibariyle 72 ile ulaşmış durumdayız. Geriye Ankara ve İstanbul kaldı. Biz bu çalışmalara başladığımız andan itibaren 'verimlilik. gov. tr' adı altında bir site kurduk ve bu sitede hastanelerin her türlü faaliyetleri hakkında her türlü istatistiki ve sayısal veriler var. Biz bunları daha da ileri yükseltip işin niceliksel boyutundan niteliksel boyutuna geçmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra bir sonraki hedefimiz yapılan sağlık hizmetinin niteliğini artırmak ve niteliğini ölçülebilir seviyeye getirmektir" dedi.