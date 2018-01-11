Verem halk sorunu

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın işbirliğiyle tedavisi süren ve kesin tanı konulmuş verem ve SSPE hastalarına psikolojik desteğin yanı sıra, aylık bin 80 lira maddi yardım verileceği bildirildi.

Verem konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve hastalığa kaşı toplumun dikkatinin çekilmesi maksadıyla her yıl Ocak ayında Verem Eğitim ve Propaganda Haftası’nın kutlandığı ifade edildi. İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, 2017 yılında bakanlık tarafından hazırlanan projeyle, verem hastalarının kaliteli bir şeklide yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla bin 80 lira maddi yardım talebinde bulunulacağını aktardı. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığını sözlerine ekleyen Fatih Şahin, “Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir kâğıt mendille kapatmalıyız. Verem hastalığının belirtilerini hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanmak önemli” diye konuştu.