Verem Eğitimi verildi

Yozgat Şehir Hastanesi Eğitim Birimi Hemşiresi Filiz Aksan tarafından açılan tanıtım standını Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Göğüs Hastalıkları hekimleri Uzman Dr. Ümmühan Tuğba Tümüklü, Uzman Dr. Erman Gıdık, Uzman Dr. Faruk Bolu ziyaret etti. Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Erman Gıdık Verem hastalığı ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunarak, ‘’Tüberküloz, başta Mycobacterium Tuberculosis olmak üzere “tuberculosis complex” olarak adlandırılan mikobakteriler tarafından oluşturulan, bir enfeksiyon hastalığıdır.Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır. Basilin kaynağı, hiç tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks (gırtlak) tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır’’ dedi. Hastalığın gelişmesine yol açan, vücut direncini düşüren, bağışıklığı etkileyen hastalıkların ve etkenlerin olduğunu söyleyen Gıdık,’’ HIV/AIDS vücut direncini en çok düşüren hastalıktır. Bunun dışında başta diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, bazı kanserler, ilaç ve alkol bağımlılığı, tütün kullanımı, silikozis olmak üzere bazı kronik hastalıklar da vücut direncini düşürür’’ diye konuştu. Gıdık, Tüberküloz hastalığının saç ve tırnak hariç tüm doku ve organları tutabileceğini, tuttuğu doku ve organa göre bulgu ve belirti göstereceğini, ancak en çok akciğerlerde görüldüğünü ifade ederek, ‘’ Hastalığın tuttuğu diğer organlar arasında en sık görülenler; plevra, lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin zarlarıdır’’ dedi. Gıdık, Tüberküloz hastalığının belirtilerinin, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesi, öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı olduğunu söyledi. •Sümeyye İlhan•