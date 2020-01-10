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Verem anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, 73’üncü Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında düzenlediği toplantıda, Verem hastalığı ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

Verem anlatıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, 73’üncü Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası kapsamında düzenlediği toplantıda, Verem hastalığı ile ilgili katılımcılar bilgilendirildi.

10 Ocak 2020 Cuma 03:10
Verem anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca hafta boyunca yapılacak etkinliklerin de açılışı yapıldı. Programda, Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Elif Çeviker tarafından ‘Verem hastalığının bulaşma yolları, belirtileri, tanı tedavisi ile verem hastalığı’ konusu anlatıldı. Yozgat il genelindeki hastalıklar ilgili yapılan mücadele çalışmaları, Türkiye ve dünya verileri ile birlikte paylaşıldı. Toplantıya Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında tüm hastane personeline online eğitim düzenlendi, hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlarında farkındalık oluşturmak için stant açıldı. 

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Verem Anlatıldı
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