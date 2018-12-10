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Vekilden tebrik

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ile birlikte, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, başarılarından ötürü hastane yönetimini tebrik etti.

Vekilden tebrik

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse ile birlikte, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, başarılarından ötürü hastane yönetimini tebrik etti.

10 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Vekilden tebrik

Başer, 2018 kriterlerine göre Hımss Emram Stage7 validasyon başarısı nedeniyle ziyaret ettiği hastanede, hastane personeliyle birlikte ‘Dijital Hastane’ videosunu izledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, dijital hastane hakkında bilgi verdi. Hastane çalışanlarını kutlayan Milletvekili Başer, daha sonra beraberindekilerle birlikte Palyatif Bakım Servisinde yatan hastaları ziyaret etti. 

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