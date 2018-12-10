Vekilden tebrik

Başer, 2018 kriterlerine göre Hımss Emram Stage7 validasyon başarısı nedeniyle ziyaret ettiği hastanede, hastane personeliyle birlikte ‘Dijital Hastane’ videosunu izledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin ve Hastane Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, dijital hastane hakkında bilgi verdi. Hastane çalışanlarını kutlayan Milletvekili Başer, daha sonra beraberindekilerle birlikte Palyatif Bakım Servisinde yatan hastaları ziyaret etti.