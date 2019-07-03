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Vatandaş şikayetçi

YOZGAT’ta birçok sağlık iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği Toplum Sağlık Merkezi’nin uzaklığı vatandaşın şikayetine neden oluyor.

Vatandaş şikayetçi

YOZGAT’ta birçok sağlık iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği Toplum Sağlık Merkezi’nin uzaklığı vatandaşın şikayetine neden oluyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Vatandaş şikayetçi

Şeyh Osman Mahallesi Toki konutları bölgesinde bulunan Toplum Sağlığı Merkezi şehir merkezine uzaklığından dolayı vatandaşı zor duruma düşürüyor.
Cenaze defin raporu, evlilik işlemleri, işe giriş işlemleri gibi konularda merkezden sağlık raporu alındığını aktaran vatandaşlar, binanın merkez dışında olmasından dolayı erişimde zorluk çekildiğini ve binayı bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatarak binanın il merkezine yakın bir konumda hizmet vermesi gerektiğini ifade ettiler.
Haber:Mustafa TEKER

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