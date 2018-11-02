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Valilikte kan bağışı

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi, Yozgat Valiliği ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Valilik hizmet binası bünyesinde bulunan bütün Resmi Kurumlarda çalışan personel kampanyaya dahil oldu.

Valilikte kan bağışı

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi, Yozgat Valiliği ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. Valilik hizmet binası bünyesinde bulunan bütün Resmi Kurumlarda çalışan personel kampanyaya dahil oldu.

02 Kasım 2018 Cuma 09:31
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Valilikte kan bağışı

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı da Türkiye genelinde Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında ortak gün ve saatte kan bağışında bulunarak, kan bağışına destek oldu. Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, ‘’Kan Acil Değil Sürekli İhtiyaçtır. Bağışlayacağımız bi ünite kan ile 3 kişiye hayat vermiş olur. Türk Kızılayı olarak hastanelerimizin yıllık kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarımız sayesinde temin ediyoruz. Türk Kızılay Yozgat Şubesi ve Yozgat Kan Bağışı Merkezimiz olarak Yozgat Valiliğimize, bünyesinde bulunan bütün Resmi Kurum Müdürlüklerimize ve Ak Parti İl Teşkilatı ve Ak Parti Yozgat Kadın Kolları Teşkilatı’na kan bağışına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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Valilikte Kan Bağışı
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