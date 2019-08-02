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Valiliğe emzirme odası

YOZGAT Valiliği, ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında, valilikte emzirme odası oluşturdu.

Valiliğe emzirme odası

YOZGAT Valiliği, ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ kapsamında, valilikte emzirme odası oluşturdu.

02 Ağustos 2019 Cuma 00:00
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Valiliğe emzirme odası

Annelerin, bebeklerini her istediğinde emzirebilmeleri için Yozgat Valiliği Göç İdaresi’nin bulunduğu zemin katta mülteci vatandaşların rahatça kullanabileceği ‘Emzirme odası’ ve ‘Bebek bakım odası’ oluşturuldu. Çalışan personelin, annelerin faydalanabilmesi amacıyla Valilik 5’inci katında da ‘Emzirme’ ve ‘Bebek Bakım’ odası hizmete sunuldu. Anne sütü ve emzirmenin önemini belirten afiş, broşür, kitapçıklar hazırlanan özel odalara yerleştirildi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Elif Bilge Özkan, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Rivahi Kalay, ebe Zeliha Şener tarafından Valilik ziyaret edildi. Yozgat valisi Kadir çakır, Yozgat’ta bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6’ıncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesi, bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması için gerekli desteğin sürdürüleceğini söyledi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin de, ‘’Sağlık kuruluşlarının aldığı Bebek Dostu Kuruluş Belgesini Yozgat’ta ilk kez farklı bir kurum olarak 12 kamu kurumu 21 farklı birimi bünyesinde bulunduran Yozgat Valiliğimiz alıyor. Bakanlığımıza Bebek Dostu Kurum unvanı alması, Türkiye’nin ilk bebek dostu Valiliği olması için müracaatta da bulunduk, kısa sürede unvanın Bakanlığımız tarafından gönderilmesini bekliyoruz. Sağlık kurumları dışında yaygınlığı az olan Bebek Dostu Destekleyici Kuruluş çalışmasında bizden desteğini esirgemeyerek Valiliğimiz hizmet binasında iki ayrı emzirme odası ve bebek bakım odasının açılmasını sağlayan Sayın Valimiz Kadir Çakır, Vali Yardımcımız Şükrü Çakır ve İdari Mali Hizmetler Müdürü Ünal Karadavut’a çok teşekkür ederim’’ dedi.

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