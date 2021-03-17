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Vali Polat’tan Covit19 uyarısı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, il genelinde vaka sayısının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

17 Mart 2021 Çarşamba 00:21
Vali Polat’tan Covit19 uyarısı

Çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vali Polat, Yozgat Valilik Tweet hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz hafta risk haritasında 35.55 olan yüzdelik dilimin bu hafta artış gösterdiğini bildirdi. Vali Polat, ‘’Risk haritasında 35.55 olan yüzdelik dilim 46.05'e yükseldi. Biliyoruz ki bu tablo hepimizi üzüyor ama durumu tam tersine çevirmek yine bizim elimizde ve bu çok zor değil. Lütfen tedbirlere hassasiyetle riayet edelim’’ uyarasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, ‘’İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün’’ ifadelerini kullandı.

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Vali Polat’tan Covit19 Uyarısı
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