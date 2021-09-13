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Vaka sayısında artış

Yozgat’ta Aşılama faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, Covid19 vaka sayısında artış kaydedilen iller arasında yer aldı.

13 Eylül 2021 Pazartesi 00:09
Vaka sayısında artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat ve Erzurum’da ilk doz aşı oranının yüzde 75'i geçerek ‘mavi’ kategorideki iller arasında yer aldığını açıklamasının ardından yaşanılan sevincin yerini, vaka sayılarındaki artış nedeniyle hüzün yer aldı. Sağlık Bakanı Koca, Yozgat'ın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu. Koca, Twitter adresinden, Erzurum ve Yozgat'ın yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla ‘mavi’ iller arasındaki yerini aldığını belirterek, ‘’Şimdi sıra ikinci doz aşı oranını artırmakta. Öte yandan, halen Turuncu ve Sarı olan illerimiz var. Her yanı Mavi bir Türkiye Risk Haritası için gerekeni yapalım’’ ifadelerini kullandı. Yozgat, aşılama oranındaki artışın sevincini henüz tam olarak yaşayamadan bu kez yine Sağlık Bakanı Koca’dan üzen bir haber geldi. Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını da açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, belirlenen tarih aralığında Covid19 vaka sayısı İstanbul'da 156,95, Ankara'da 242,61, İzmir'de 45,58 oldu. Önceki hafta, her 100 bin kişide Covid19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 olmuştu. Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Yozgat ile birlikte Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Kırıkkale, Tunceli ve Bartın olduğunu belirtti. ‘’Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız’’ ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
Vaka Sayısında Artış
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