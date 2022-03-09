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Vaka sayısı azalıyor

Yozgat’ta vaka sayısı geçtiğimiz haftaya oranla azalmaya başladı.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:20
Vaka sayısı azalıyor

 Sağlık Bakanlığının verilerine göre her 100 bin kişideki vaka sayısı, 12-18 Şubat tarihlerinde 869,77 iken 19-25 Şubat tarihlerinde 855,44 olarak açıklandı. 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 646,49, Ankara'da 1275,52, İzmir'de 662,39 oldu. Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 12-18 Şubat'ta İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 olarak kayda geçmişti. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kırşehir, Aksaray, Eskişehir, Bolu, Bilecik, Ardahan, Sivas, Ankara, Isparta ve İstanbul olduğunu belirtti. İllere göre 19-25 Şubat'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:
"Amasya (1686,69), Kırşehir (1476,06), Samsun (1425,03), Ankara (1275,52), Çorum (1184,54), Ordu (1183,38), Karabük (1032,14), Yalova (1029,21), Bolu (1000,89), Denizli (968,84), Giresun (957,23), Tokat (956,41), Trabzon (948,84), Isparta (945,3), Çanakkale (935,44), Osmaniye (926,56), Kocaeli (922,28), Kastamonu (896,45), Karaman (868,88), Artvin (857,01), Mersin (856,15), Aksaray (855,57), Yozgat (855,44), Eskişehir (835,29), Burdur (831,15), Sinop (793,93), Çankırı (789,76), Muğla (773,94), Kırklareli (770), Bilecik (748,03), Adana (742,74), Kayseri (739,22), Tunceli (731,66), Bursa (728,16), Rize (706,47), Zonguldak (701,56), Konya (692,4), Kırıkkale (690,3), Düzce (687,82), İzmir (662,39), Nevşehir (661,36), Balıkesir (651,52), İstanbul (646,49), Erzincan (638,72), Aydın (594,96), Sakarya (589,42), Kütahya (578,25), Malatya (577,23), Hatay (565,75), Kilis (541,06), Sivas (537), Niğde (510), Ardahan (508,79), Edirne (497,43), Adıyaman (488,49), Tekirdağ (464,34), Kahramanmaraş (462,39), Elazığ (462,18), Uşak (449,11), Bartın (402,56), Afyonkarahisar (393,86), Gaziantep (343,5), Manisa (326,3), Gümüşhane (323,08), Iğdır (297,8), Diyarbakır (292,57), Kars (246,2), Şanlıurfa (195,61), Bitlis (186,5), Bayburt (165,8), Siirt (147,6), Erzurum (144,41), Mardin (142,68), Antalya (142,03), Batman (120,07), Ağrı (117,6), Muş (109,57), Hakkari (94,17), Bingöl (80,89), Van (58,46), Şırnak (55,62)." •aa•
 

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