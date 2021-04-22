VAKA SAYISI ARTTI

YOZGAT il genelinde Covit19 salgınıyla ilgili vaka sayılarının her geçen gün artarak devam etmesi üzerine Valilik ve Sağlık Müdürlüğü, halkı tedbirli olmaya davet edip, zorulu olmadıkça ikametlerinden ayrılmamalarını tavsiye etti. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan iller arasına Yozgat’ta girdi, ilk beş arasında yer aldı. Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova’da Covit19 vakalarının arttığı, Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman’da ise vaka sayısının azaldığı hatırlatıldı. Vaka sayılarının tedbirlerle birlikte azalacağına vurgu yapıldı. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda, ‘’100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. İlimiz vaka sayısı en hızlı yükselen ilk 5 il içerisinde yer almakta. Tedbirlere harfiyen uyduğumuz zaman düşüşe geçeceğimizi biliyor ve inanıyoruz. Lütfen Tedbirleri Elden Bırakmayalım. Birlikte Başaracağız’’ denildi. Yozgat Valiliği ise, Koronavirüs ile verilen bu savaşı kazanabilmek için kurallara uyulması istendi, Maske, Mesafe, Temizlik kurallarına dikkat edilmesi istendi. Valilik, ‘Alışverişe giderken Koronavirüs tedbirlerine dikkat!’ başlığında yaptığı duyuruda ise, ‘’Alışverişe mümkünse haftada bir çıkın. Evden çıkmadan önce ve eve döndükten sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye yıkayın. Yanınıza kolonya veya dezenfektan alın. Alışveriş süresi boyunca maskenizi çıkartmayın, yüzünüze dokunmayın’’ görüşlerine yer verdi.