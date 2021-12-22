UZMAN OLDU, PASTA KESTi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı asistanlarından Dr. Emine Meşe Pekdemir, sınavlarda başarılı olarak uzman hekim olmaya hak kazandı. Uzman Hekim olmanın mutluğunu paylaşmak için kutlama pastası kesimine katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, uzman Doktor Emine Meşe Pekdemir’i tebrik ederek meslek hayatında başarılar diledi. Karadağ, sınav sonrasında yüksek bir puanla uzman olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek, Tıp Fakültesi bünyesinde hem lisansa hem de uzmanlık alanına yönelik geleceğin hekimlerini yetiştirdiklerini bildirdi. Karadağ, ‘’Öğretim elemanı açısından uzman yetiştirebilecek dallarımızdan birisi Nöroloji. Geçtiğimiz günlerde acil nöroloji ünitesini açmıştık. Bugün de başka bir sevinci yaşıyoruz. Başarılı bir şekilde sınavını vererek uzmanlığını alan Dr. Emine Meşe Pekdemir'i tebrik ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültemiz 2007 yılından bu tarafa çok güçlü bir şekilde alt yapısını oluşturdu. Ondan da daha önemlisi eğitim-öğretim süreçlerini çok iyi yöneterek sürekli kendini güçlendiren bir öğretim elemanı kadrosu ile yoluna devam etmektedir. Birçok alanda uzmanlık sınavı yapılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi hem lisans hem de uzman yetiştirme düzeyinde gerçekten çok büyük bir özveriyle, amatör ruhu hiç yitirmeden bu çaba ve gayretini sürdürüyor. Genç asistanımız da bugün itibariyle uzman oldu. Mecburi hizmetini tamamlayarak sağlık alanında çok önemli katkılar sunacaktır. Bir yönüyle de genç uzmanımız gittiği yerde bizi temsil edecektir. Tekrar hayırlı olmasını diliyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Üniversitemize uzmanlık temelinde sunduğu katkılardan dolayı başta Nermin hocama ve dekanımıza da çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. Pasta kesimi öncesi kısa bir konuşma yapan Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nermin Tanık da, Nöroloji Anabilim Dalı olarak ikinci uzmanı yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, klinikte uzmanlık eğitimi gören asistan sayısının 4 olduğunu bildirdi. Amaçlarının kaliteli ve nitelikli bir eğitim vermek olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Nermin Tanık, başarılı şekilde uzmanlık unvanını alan Dr. Emine Meşe Pekdemir’e bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulundu. •Haber Merkezi•