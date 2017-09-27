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-Uyum için eğitim

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde stajyer olarak görev yapacak öğrencilere uyum eğitimi verildi.

-Uyum için eğitim

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde stajyer olarak görev yapacak öğrencilere uyum eğitimi verildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 07:10
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-Uyum için eğitim

Yozgat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Özel Darüşşifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurumda uyumlu, iş disiplini ve iş kazalarından korunarak çalışmaları için uyum eğitimi gerçekleşti. Eğitim programı kapsamında öğrencilere iletişim, el hijyeni, eldiven kullanımı, hastane enfeksiyonları, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, ulusal renkli kodlar, sigara ve zararları, güvenli ilaç kullanımı, hasta hakları ve iletişimi, çalışan güvenliği, atık ayrıştırma, kesici delici alet yaralanmaları gibi konularda eğitim verilerek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturuldu.

Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca, uyum eğitiminin yönlendirme ve kılavuzluk etme amacı taşıyarak, çalışanların işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel veya bedensel becerileri kazanmaları açısından önemli olduğunu söyledi. Kurca, “Bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması, işe ve kuruma uyumlarının sağlanması amaçlanır. Aynı zamanda çalışanın aktarılan bilgilere uyup uymadığı denetlenerek, sorular sorularak, hataları düzeltilerek hem işi öğrenmesi hem de eğitilmesi amaçlanır” dedi.
Genel Sekreter Kurca, işletmelerde mevcut düzenin devamı, kurumsal hafızanın korunması ve gelişim için oryantasyon eğitimlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Bizler sadece çalışanlarımıza değil staj yapan öğrencilerimize de oryantasyon eğitimleri vererek, staj yaptıkları birimleri gezdirip, hastaneye bir an önce uyum sağlamaları için çaba göstermekteyiz. 2017-2018 eğitim yılı stajyer öğrencilerimize hayırlı olsun, ilerde meslek hayatlarında şimdiden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

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