Uygun şartlarda saklayın!

Taşkıngül, insülini her zaman doktorun önerdiği dozda uygulanması gerektiğine de vurgu yaptı. Fazla insülinin kan şekerini aşırı düşmesine neden olabileceğine de dikkat çeken Taşkıngül, ‘’Yetersiz insülin ise kan şekerinizin aşırı yükselmesine yol açar. İnsülini kullanmadan önce üzerindeki son kullanma tarihini ve görüntüsünü kontrol edin. Bulanık olan veya miadı geçen ilaçları kullanmayın. İnsülin enjeksiyonlarını her gün aynı saatte yapmaya dikkat edin ve her uygulamayı farklı bir enjeksiyon bölgesine yapın. Yeme düzeni ve egzersizle insülin arasında denge kurun. Aşırı fiziksel aktivite veya çok az yemek yemek, kan şekerinizin aşırı düşmesiyle sonuçlanabilir. Çok fazla yemek yemenin ise kan şekerinizi yükselteceğini unutmayın" uyarısında bulundu.