50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli olarak Türk bilim insanları tarafından geliştirilen Turkovac aşısı, Saraykent ilçesinde uygulanmaya başlandı.

Birçok vatandaşın aşı olmak için Turkovac’ı beklediğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, “Herkese yetecek kadar önemli bir miktarda Turkovac aşımızı ilçemize getirdik. Aile hekimlerimiz tarafından uygulanmaya başlandı. Sahadaki çalışmalarımız esnasında birçok vatandaşımızın yerli ve milli aşımızı beklediğine şahitlik etmiştik. Bugün bu vatandaşlarımız için önemli bir gün. Aşımızı şu an için sadece aile hekimlerimiz uygulayacak. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza TURKOVAC aşısı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Yerli ve milli aşımızın üretilmesi için büyük çaba harcayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere gece gündüz bu aşı için çalışan bilim insanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

