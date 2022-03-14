Uygulamadan herkes memnun

Program kapsamında Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve idare ekip Beyin Cerrahi-KVC-Üroloji Servisinde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hasta ve yakınları ile sohbet eden Kozan, ''Hastalarımız ile tek tek tanışarak hal ve hatırlarını sordu. Uzun bir süredir bu etkinliği yapıyoruz. Çok olumlu dönüşler aldık, bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor ve çalışma azmimizi arttırıyor. Hastanemiz için faydalı birçok fikir çıktı. Ben, idari ekibim ve tüm çalışanlarımız sizlerin ve yakınlarınızın daha kaliteli ve daha rahat sağlık hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

Yapılan etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları, hastane ve çalışanlarına sağlamış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

