Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1423.97
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4354
STERLİN
11.6994
EURO
9.9765

Uygulama beğenildi

Yozgat Şehir Hastanesi’nde uygulamaya konulan ‘Mesai Dışı Poliklinik’ hizmeti vatandaşlar tarafından beğenildi.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:16
Uygulama beğenildi

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ın da muayene yaptığı ‘Mesai Dışı Poliklinik’ hizmeti 17.00-19.00 saatleri arasında 182 MHRS randevulu hastalara yönelik hizmet verildi. Hastalar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama yoğun poliklinik hizmeti verilen bölümleri de rahatlattı. Dahiliye Polikliniğinde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Göz Polikliniğinde Op. Dr. Hakan Sağlam, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde Op. Dr. Hilal Yağar, Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Uzman Dr. Gülser Karakoç tarafından poliklinik hizmeti veriyor. Hastaların randevu almaları gerektiği de hatırlatıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de, ‘’Yozgat Şehir Hastanesi Doktorlarından Büyük Fedakarlık’ diye paylaşımda bulundu. Başer, ‘’Pandemi sebebi ile ülke genelinde daralan doktor skalası yüzünden poliklinik sıkıntısı yaşayan Yozgat Şehir Hastanesi doktorlarımız büyük bir fedakarlık göstererek mesai dışı uygulamaya başlamıştır. Bu zor süreci de fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde atlatacağımıza inancım tamdır. Başta İl Sağlık Müdürümüz Sn. Dr. Fatih Şahin olmak üzere Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan'a, bu süreçte görev alan tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Yozgatlı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Uygulama Beğenildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişman hastalarda şeker hastalığı neden daha fazla görülür?
Şişman hastalarda şeker hastalığı neden daha fazla görülür?
Poliklinik Hizmeti BAŞLADI
Poliklinik Hizmeti BAŞLADI
Çocuklarda görme bozukluğuna işaret eden SEKiZ BELiRTi!
Çocuklarda görme bozukluğuna işaret eden SEKiZ BELiRTi!
Farkındalık günü
Farkındalık günü
Stres Diyabet Tetikler mi?
Stres Diyabet Tetikler mi?
Vaka sayısında artış
Vaka sayısında artış
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim