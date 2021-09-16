Uygulama beğenildi

Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ın da muayene yaptığı ‘Mesai Dışı Poliklinik’ hizmeti 17.00-19.00 saatleri arasında 182 MHRS randevulu hastalara yönelik hizmet verildi. Hastalar tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama yoğun poliklinik hizmeti verilen bölümleri de rahatlattı. Dahiliye Polikliniğinde Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, Göz Polikliniğinde Op. Dr. Hakan Sağlam, Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde Op. Dr. Hilal Yağar, Op. Dr. Eyyüp Serdar Yalvaç, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğinde Uzman Dr. Gülser Karakoç tarafından poliklinik hizmeti veriyor. Hastaların randevu almaları gerektiği de hatırlatıldı. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de, ‘’Yozgat Şehir Hastanesi Doktorlarından Büyük Fedakarlık’ diye paylaşımda bulundu. Başer, ‘’Pandemi sebebi ile ülke genelinde daralan doktor skalası yüzünden poliklinik sıkıntısı yaşayan Yozgat Şehir Hastanesi doktorlarımız büyük bir fedakarlık göstererek mesai dışı uygulamaya başlamıştır. Bu zor süreci de fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde atlatacağımıza inancım tamdır. Başta İl Sağlık Müdürümüz Sn. Dr. Fatih Şahin olmak üzere Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan'a, bu süreçte görev alan tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza Yozgatlı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.