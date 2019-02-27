UMKE HAZIR KUVVET

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Erdoğan’ın Yozgat ziyareti boyunca görevi başında bulunan, meydana gelen bütün acil durumlara anında müdahale ederek, hiçbir olumsuzluğa, aksaklığa mahal vermediğini duyurdu. Cumhuriyet Parkı içerisinde konuşlandırılan 112 ve UMKE çalışanları miting sonrasında görevlerini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu fotoğraflara da yansıttı.