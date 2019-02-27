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UMKE HAZIR KUVVET

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat mitinginde yaklaşık 50 sağlık personeli, acil durumlara müdahale için Cumhuriyet Alanı ve çevresinde görev yaptı.

UMKE HAZIR KUVVET

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat mitinginde yaklaşık 50 sağlık personeli, acil durumlara müdahale için Cumhuriyet Alanı ve çevresinde görev yaptı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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UMKE HAZIR KUVVET

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Erdoğan’ın Yozgat ziyareti boyunca görevi başında bulunan, meydana gelen bütün acil durumlara anında müdahale ederek, hiçbir olumsuzluğa, aksaklığa mahal vermediğini duyurdu. Cumhuriyet Parkı içerisinde konuşlandırılan 112 ve UMKE çalışanları miting sonrasında görevlerini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu fotoğraflara da yansıttı. 

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanYOZGAT İl Sağlık MüdürlüğüUMKE
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