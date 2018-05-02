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UMKE bilgilerini tazeledi

YOZGAT Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu’da düzenlenen kamp programında bilgilerini yeniledi.

UMKE bilgilerini tazeledi

YOZGAT Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kastamonu’da düzenlenen kamp programında bilgilerini yeniledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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UMKE bilgilerini tazeledi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün süren 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı sona erdi. Yozgat UMKE’nin de katıldığı tatbikat başarı ile tamamlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatının son gününde su üstü kurtarma, trafik kazası sonrası yaralılara müdahale, kayıp arama mizanseni yapıldı. Abana ilçesi Hacıveli mevkiinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kastamonu, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'tan katılımın olduğu tatbikata Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Eğitimlere katılan Yozgat UMKE sorumlusu sağlık memuru Baki Ünlüsoy da 1999 yılındaki Marmara ve Van depremini yaşadığını aktararak, UMKE'nin önemine işaret etti. Afetlere hazırlık konusunda UMKE'ye büyük görevler düştüğünü dile getiren Ünlüsoy, "Sağlık Bakanlığımızın üzerinde önemle durduğu UMKE, afetlerde medikal müdahale açısından büyük önem taşıyan bir birim. Bizzat depremi yaşamış ve müdahale etmiş biri olarak söyleyebilirim ki bu tip eğitim faaliyetleri donanımlı birer sağlık görevlileri yetişmesi açısından önemli” dedi.

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