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Ulusal İşitme Tarama Programı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde yenidoğan ve çocukluk çağında sık görülen işitme kaybının erken tanınması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı (UİTP) kapsamında Yozgat’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitimler veriliyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:55
Ulusal İşitme Tarama Programı

Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, doğum yapılan tüm hastanelerde yenidoğan bebeklere, Okul Çağı İşitme Taraması Programı kapsamında ise kamu/özel ilköğretim 1’inci sınıfa giden öğrencilere işitme taraması yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü Salonunda, İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal İşitme Tarama sorumluları Filiz Kabayel ve program sorumlusu Ebe Zeliha Şener tarafından doğum gerçekleştirilen merkez ve ilçe hastanelerinde, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İşitme Tarama Merkezleri bünyesinde görev yapan ve daha önce eğitim alarak sahada tarama yapan personellere yönelik online eğitim ve uygulamalı eğitim verildi. •Sümeyye İlhan•

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