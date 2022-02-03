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Ulaşım daha kolay

Yozgat Şehir Hastanesi'nde hayata geçirilen 'Navix' isimli navigasyon uygulaması sayesinde hastalar 142 bin metrekare alana sahip hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşacak.

03 Şubat 2022 Perşembe 00:57
Ulaşım daha kolay

16 Ocak 2017 tarihinde resmi açılışı yapılan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta ve hasta yakınlarının uygulaması için yeni bir çalışmayı daha faaliyete geçirdi. Hastane tarafından hayata geçirilen proje ile hasta ve hasta yakınları 142 bin metrekare alana ve 3 kat kapalı otoparka sahip olan hastane içerisinde istedikleri bölüme rahatça ulaşabilecek. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve Yozgat Şehir Hastanesi'nde de hayata geçirilen navigasyon uygulaması sayesinde uygulamayı cep telefonuna indiren hasta ve yakınları, hastane içerisinde tedavi olmak istedikleri bölüme sıkıntı yaşamadan rahatça ulaşabilecek. Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “ İlk defa hastanelerimize gelen hastalarımız ve yakınları rahatça yollarını bulabilsinler diye Sağlık Bakanlığınca geliştirilen bir navigasyon programı kullanıyoruz. Bu navigasyon programıyla hastanemizde hangi birime gitmek istiyorsa oraya yönlendirebilecekler. Tekerlekli sandalye kullanıyorsa 'ben tekerlekli sandalye kullanıyorum' parametresini işaretleyerek kendi engelli güzergahına uygun bir alanda hasta ve hasta yakınlarımız ilerleyebiliyor" dedi.

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