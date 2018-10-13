ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan atamaların ardından kanser tedavisinde kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, immünoterapiler ile biyolojik tedavilerin tıbbi onkoloji uzmanlarının talimat ve nezaretlerinde gerçekleşeceği kaydedildi. Hastanede, anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıklarının tedavilerinin de yapılmaya başlanıldığı bildirildi.