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ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde üç ayrı servise yapılan doktor atamasının ardından, hasta kabulüne başlanıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’ne atanan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Melih Şimşek, Tıbbi Hematoloji Uzmanı Dr. Fatma Aykaş, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Elvan Hortaç İştar görevlerine başladı.

ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde üç ayrı servise yapılan doktor atamasının ardından, hasta kabulüne başlanıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’ne atanan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Melih Şimşek, Tıbbi Hematoloji Uzmanı Dr. Fatma Aykaş, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Elvan Hortaç İştar görevlerine başladı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 07:13
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ÜÇ Serviste Hasta kabulüne başlandı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde yapılan atamaların ardından kanser tedavisinde kemoterapiler, hedefe yönelik akıllı ilaç ve moleküller, immünoterapiler ile biyolojik tedavilerin tıbbi onkoloji uzmanlarının talimat ve nezaretlerinde gerçekleşeceği kaydedildi. Hastanede, anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıklarının tedavilerinin de yapılmaya başlanıldığı bildirildi.

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ÜÇ Serviste Hasta Kabulüne Başlandı
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